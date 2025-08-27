Resultados del Paisita Día y Noche, del 27 de agosto 2025: consulte si ganó en el último sorteo

La lotería El Paisita se realiza todos los días, en la mañana y en la noche, para que usted tenga más oportunidades de volverse millonario.

Este miércoles, 27 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.418 de la lotería El Paisita Día, y el número correspondiente al premio mayor fue el 0475-5, despachado en la ciudad de Medellín.

La quinta es una modalidad reciente de juego para que usted pueda elegir un número de cinco cifras y tenga más oportunidades de ganar.

Resultados del sorteo 14.416 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 047

Tres últimas: 475

Cifra ganadora: 0475

Quinta balota: 5

Resultados del sorteo 14.419 de la lotería El Paisita Noche

La Paisita Noche le da más oportunidades de jugar y ganar, por lo que usted no se puede perder la transmisión en vivo del sorteo a las 6:00 p.m.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este jueves, 28 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

Recuerde que Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Si es uno de los felices ganadores, diríjase a un punto de cobro autorizado para reclamar el premio.