Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Un nuevo juego se realizó, dejando la cifra que le daría, posiblemente, un jugoso premio a un apostador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de enero de 2026, 8:02 p. m.
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La mañana de este martes, 20 de enero, estuvo marcada por la atención de quienes siguen de cerca los juegos de azar, luego de llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus versiones Día y Noche, uno de los chances con mayor tradición y acogida entre los apostadores en este inicio de año.

Los números ganadores se dieron a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando reacciones inmediatas entre los participantes. En la modalidad El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 4712, resultado que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y plataformas autorizadas.

Como parte del sorteo, también se anunció la conocida “quinta”, información entregada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 5, completando la jugada que marcó a los afortunados de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 20 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 4712
  • Número ganador de cinco cifras:  5
YouTube video 64f1E2DIjJg thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 20 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Por último, se recordó a los jugadores que el próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche está programado para el miércoles 21 de enero, desde las 2:30 p. m.

Loterías

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Loterías

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Loterías

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Loterías

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Loterías

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Más de Loterías

Lotería Astro Sol

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Siinuano Día y Noche

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Chontico Día y Noche

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo del 22 de diciembre de 2025.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Sorteo 4153.

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: números ganadores para el sorteo del lunes 19 de enero de 2026; apostadores tienen nuevo acumulado millonario

Noticias Destacadas