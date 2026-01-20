Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La mañana de este martes, 20 de enero, estuvo marcada por la atención de quienes siguen de cerca los juegos de azar, luego de llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus versiones Día y Noche, uno de los chances con mayor tradición y acogida entre los apostadores en este inicio de año.

Los números ganadores se dieron a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando reacciones inmediatas entre los participantes. En la modalidad El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 4712, resultado que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y plataformas autorizadas.

Como parte del sorteo, también se anunció la conocida “quinta”, información entregada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 5, completando la jugada que marcó a los afortunados de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 20 de enero

Número ganador de cuatro cifras: 4712

Número ganador de cinco cifras: 5

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 20 de enero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Por último, se recordó a los jugadores que el próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche está programado para el miércoles 21 de enero, desde las 2:30 p. m.