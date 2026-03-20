La Lotería Nacional conmemoró el aniversario del natalicio de Benito Juárez con la realización del Sorteo Superior 2877, una edición especial que rindió homenaje a uno de los personajes más influyentes en la historia de México.
El evento, celebrado en México, reunió tradición, historia y la expectativa de miles de participantes que soñaban con convertirse en millonarios.
Un sorteo conmemorativo desde el corazón de la capital
El sorteo se llevó a cabo en el emblemático Teatro Lotería Nacional, un recinto tradicional donde cada semana se escriben nuevas historias de fortuna.
Cada 21 de marzo se recuerda el nacimiento de Benito Juárez en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806. Su legado como defensor de la legalidad, la soberanía y las instituciones continúa siendo motivo de reconocimiento en todo el país, y esta edición del sorteo buscó honrar esos valores.
Números ganadores del Sorteo Superior 2877
Estos fueron los resultados oficiales del viernes 20 de marzo de 2026:
- Primer premio (17 millones de pesos): 43889
- Segundo premio (1 millón 440 mil pesos): 49524
- Tercer premio (275 mil pesos): 42886
- Cuarto premio (275 mil pesos): 03964
- Quinto premio (275 mil pesos): 54929
- Sexto premio (275 mil pesos): 39618
- Séptimo premio (144 mil pesos): 45574
- Octavo premio (144 mil pesos): 02200
- Noveno premio (144 mil pesos): 07836
- Décimo premio (144 mil pesos): 37757
Premios adicionales:
- 08396
- 52802
- 01686
- 41938
- 42963
- 57040
- 01375
- 26002
- 34056
- 09554
Cada uno de estos números corresponde a premios de 90 mil pesos dentro de la lista oficial.
¿Cuánto se puede ganar y cuánto cuesta participar?
El Sorteo Superior mantiene uno de los esquemas de premios más atractivos de la Lotería Nacional:
- Premio mayor: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: 40 pesos
- Costo de la serie completa: 800 pesos