La Lotería Nacional conmemoró el aniversario del natalicio de Benito Juárez con la realización del Sorteo Superior 2877, una edición especial que rindió homenaje a uno de los personajes más influyentes en la historia de México.

El evento, celebrado en México, reunió tradición, historia y la expectativa de miles de participantes que soñaban con convertirse en millonarios.

Un sorteo conmemorativo desde el corazón de la capital

El sorteo se llevó a cabo en el emblemático Teatro Lotería Nacional, un recinto tradicional donde cada semana se escriben nuevas historias de fortuna.

Cada 21 de marzo se recuerda el nacimiento de Benito Juárez en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806. Su legado como defensor de la legalidad, la soberanía y las instituciones continúa siendo motivo de reconocimiento en todo el país, y esta edición del sorteo buscó honrar esos valores.

Números ganadores del Sorteo Superior 2877

Estos fueron los resultados oficiales del viernes 20 de marzo de 2026:

Primer premio (17 millones de pesos): 43889

43889 Segundo premio (1 millón 440 mil pesos): 49524

49524 Tercer premio (275 mil pesos): 42886

42886 Cuarto premio (275 mil pesos): 03964

03964 Quinto premio (275 mil pesos): 54929

54929 Sexto premio (275 mil pesos): 39618

39618 Séptimo premio (144 mil pesos): 45574

45574 Octavo premio (144 mil pesos): 02200

02200 Noveno premio (144 mil pesos): 07836

07836 Décimo premio (144 mil pesos): 37757

Premios adicionales:

08396

52802

01686

41938

42963

57040

01375

26002

34056

09554

Cada uno de estos números corresponde a premios de 90 mil pesos dentro de la lista oficial.

¿Cuánto se puede ganar y cuánto cuesta participar?

El Sorteo Superior mantiene uno de los esquemas de premios más atractivos de la Lotería Nacional:

Premio mayor: 17 millones de pesos en dos series

17 millones de pesos en dos series Premio por serie: 8.5 millones de pesos

8.5 millones de pesos Costo del cachito: 40 pesos

40 pesos Costo de la serie completa: 800 pesos