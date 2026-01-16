Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

La tarde de este viernes 16 de enero captó la atención de los seguidores de los juegos de azar con la realización de un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus ediciones Día y Noche, uno de los chances con mayor tradición entre quienes confían en la suerte durante los primeros días del año.

El número ganador fue revelado a través de la transmisión oficial en vivo, lo que generó comentarios y reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 3687, resultado que en cuestión de minutos empezó a difundirse por redes sociales y canales autorizados.

A la combinación principal se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 4, completando así la jugada que definió a los ganadores de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 16 de enero

Número ganador de cuatro cifras: 3687

Número ganador de cinco cifras: 4

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 16 de enero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Cabe recordar que el próximo sorteo de la Lotería El Sinuano Día y Noche está programado para el sábado 17 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.