Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Un nuevo sorteo se realizó y soltó una cifra ganadora para alguno de los fieles jugadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 8:38 p. m.
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La tarde de este viernes 16 de enero captó la atención de los seguidores de los juegos de azar con la realización de un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus ediciones Día y Noche, uno de los chances con mayor tradición entre quienes confían en la suerte durante los primeros días del año.

El número ganador fue revelado a través de la transmisión oficial en vivo, lo que generó comentarios y reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 3687, resultado que en cuestión de minutos empezó a difundirse por redes sociales y canales autorizados.

A la combinación principal se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 4, completando así la jugada que definió a los ganadores de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 16 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 3687
  • Número ganador de cinco cifras:  4
YouTube video IijQ-5Y79Mc thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 16 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Cabe recordar que el próximo sorteo de la Lotería El Sinuano Día y Noche está programado para el sábado 17 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.

Loterías

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Loterías

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Loterías

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Loterías

Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

Más de Loterías

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Siinuano Día y Noche

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Miloto 23 de septiembre

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Noticias Destacadas