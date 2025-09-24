Resultados Lotería Chontico: vea los números que ganaron en el sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025

La Lotería Chontico, reconocida por sus sorteos diarios en las modalidades Día y Noche, realizó este miércoles 24 de septiembre su concurso número 8.198, consolidándose como una de las rifas más populares del país.

En esta edición, el número favorecido fue el 1994, acompañado por el 8 como quinta balota, resultado que ya circula entre los seguidores habituales del juego de azar.

Con más de ocho mil sorteos en su historial, el Chontico continúa posicionándose entre las preferencias de los apostadores colombianos, gracias a la constancia de sus ediciones y a la amplitud de su plan de premios.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 1994 - 8

Tres últimos: 994

Dos últimos: 94

Cifra completa: 1994

Último número: 8

Plan de premios lotería Chontico

De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, jueves 25 de septiembre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

23 de septiembre de 2025: 6128 - 3

22 de septiembre de 2025: 1219 - 1

21 de septiembre de 2025: 5461 - 9

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

23 de septiembre de 2025: 9233 - 3

22 de septiembre de 2025: 4722 - 5

21 de septiembre de 2025: 0743 - 5