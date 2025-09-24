Loterías
Resultados Lotería Chontico: vea los números que ganaron en el sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025
Le contamos la combinación ganadora que dejó un afortunado con el premio mayor del Chontico.
La Lotería Chontico, reconocida por sus sorteos diarios en las modalidades Día y Noche, realizó este miércoles 24 de septiembre su concurso número 8.198, consolidándose como una de las rifas más populares del país.
En esta edición, el número favorecido fue el 1994, acompañado por el 8 como quinta balota, resultado que ya circula entre los seguidores habituales del juego de azar.
Con más de ocho mil sorteos en su historial, el Chontico continúa posicionándose entre las preferencias de los apostadores colombianos, gracias a la constancia de sus ediciones y a la amplitud de su plan de premios.
Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: 1994 - 8
- Tres últimos: 994
- Dos últimos: 94
- Cifra completa: 1994
- Último número: 8
Plan de premios lotería Chontico
De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.
Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, jueves 25 de septiembre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 23 de septiembre de 2025: 6128 - 3
- 22 de septiembre de 2025: 1219 - 1
- 21 de septiembre de 2025: 5461 - 9
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 23 de septiembre de 2025: 9233 - 3
- 22 de septiembre de 2025: 4722 - 5
- 21 de septiembre de 2025: 0743 - 5
