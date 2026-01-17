Lotería

Resultados oficiales de la lotería Chontico: números ganadores del sábado 17 de enero

Conozca los números que resultaron ganadores en el sorteo de este viernes y verifique sus boletos.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Números ganadores del sábado 17 de enero
Números ganadores del sábado 17 de enero Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este sábado 17 de enero de 2026, la Lotería Chontico volvió a poner a prueba la suerte de miles de jugadores con su sorteo número 8313.

Desde primeras horas, la expectativa se sentía entre quienes revisaban sus boletos con ilusión, esperando que la fortuna tocara su puerta.

El número ganador de esta jornada fue el 1848, cifra que rápidamente comenzó a aparecer en redes sociales y portales especializados, provocando comentarios y reacciones de todo tipo entre los apostadores.

Para muchos, fue motivo de celebración; para otros, un recordatorio de que la suerte es impredecible.

Más allá del premio, el sorteo reafirma el interés constante que genera la Lotería Chontico en todo el país.

Cada semana, miles de personas siguen de cerca los resultados, demostrando que, además del dinero, la emoción de participar sigue siendo el principal atractivo de este juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 17 de enero de 2026

Premio mayor: 1848- 7

  • Tres últimas cifras: 848
  • Dos últimas cifras: 48
  • Número completo: 1848
  • Última cifra:  7

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 17 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras:  pendiente
  • Dos últimas cifras:  pendiente
  • Número completo:  pendiente
  • Última cifra:   pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 17 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 16 de enero de 2026: 7215 - 5
  • 15 de enero de 2026: 7215 - 5
  • 14 de enero de 2026: 6771 - 6

Chontico Noche

  • 16 de enero de 2026: 1580-5
  • 15 de enero de 2026: 2962 - 1
  • 14 de enero de 2026: 0987 - 8

