Resultados oficiales de la lotería Chontico: números ganadores del sábado 17 de enero

Este sábado 17 de enero de 2026, la Lotería Chontico volvió a poner a prueba la suerte de miles de jugadores con su sorteo número 8313.

Desde primeras horas, la expectativa se sentía entre quienes revisaban sus boletos con ilusión, esperando que la fortuna tocara su puerta.

El número ganador de esta jornada fue el 1848, cifra que rápidamente comenzó a aparecer en redes sociales y portales especializados, provocando comentarios y reacciones de todo tipo entre los apostadores.

Para muchos, fue motivo de celebración; para otros, un recordatorio de que la suerte es impredecible.

Más allá del premio, el sorteo reafirma el interés constante que genera la Lotería Chontico en todo el país.

Cada semana, miles de personas siguen de cerca los resultados, demostrando que, además del dinero, la emoción de participar sigue siendo el principal atractivo de este juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 17 de enero de 2026

Premio mayor: 1848- 7

Tres últimas cifras: 848

Dos últimas cifras: 48

Número completo: 1848

Última cifra: 7

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 17 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 17 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

16 de enero de 2026: 7215 - 5

15 de enero de 2026: 7215 - 5

14 de enero de 2026: 6771 - 6

Chontico Noche