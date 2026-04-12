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Resultados Super Astro Luna del sábado 12 de abril de 2026: conozca el número ganador

Así fue el sorteo número 8087 de esta importante lotería.

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Redacción Loterías
12 de abril de 2026, 6:46 a. m.
Super Astro Luna 11 de abril.
Super Astro Luna 11 de abril. Foto: Super Astro Luna

La noche de este sábado terminó con el esperado sorteo de Super Astro Luna, una de las loterías favoritas entre los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que esta puede llegar a entregar.

Las balotas iniciaron a volar sobre las 11:00 p.m. y en cuestión de segundos se dio a conocer que el afortunado ganador es el número 1013 del signo Cáncer; el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

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Número ganador: 1013 del signo Cáncer

  • Cuatro cifras: 1013
  • Tres cifras: 013
  • Dos cifras: 13

Super Astro Luna se define como una modalidad de juego de azar en la cual los participantes realizan apuestas entre $500 y $10.000.

El sistema consiste en elegir cuatro dígitos junto con uno o varios signos del zodiaco; el premio se otorga si los números y el signo seleccionado concuerdan exactamente, de izquierda a derecha, con los resultados oficiales del sorteo.

La lotería dio a conocer que este día sábado entregó más de 1.000 millones de pesos a los afortunados ganadores; por lo tanto, en lo que va del mes de abril ya se han despachado más de 11.000 millones de pesos a los usuarios con los billetes ganadores.