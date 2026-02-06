Loterías

Resultados Super Astro Sol el viernes 6 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Cada tarde, este juego de azar revela sus números ganadores.

Redacción Loterías
6 de febrero de 2026, 9:09 p. m.
Lotería Astro Sol.
Lotería Astro Sol. Foto: Tomada de redes sociales

Este viernes, 6 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde se jugó el sorteo 5352 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 6261
  • Los últimos tres dígitos: 261
  • Los últimos dos dígitos: 61
  • Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

