Revise ahora si es uno de los ganadores del sorteo 2832 de la Lotería de Bogotá: números del 5 de febrero

Este jueves se realizó el sorteo 2832 de la Lotería de Bogotá, con un premio mayor de 10.000 millones de pesos en juego.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de febrero de 2026, 3:35 a. m.
La Lotería de Bogotá volvió a repartir premios en una nueva edición de su sorteo semanal.
La Lotería de Bogotá volvió a repartir premios en una nueva edición de su sorteo semanal. Foto: Generada con IA / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 5 de febrero de 2026 el sorteo número 2832, uno de los más esperados por los jugadores en el país. El tradicional sorteo, que se lleva a cabo todos los jueves a las 10:25 de la noche, puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

La combinación ganadora del sorteo 2832 fue:

  • Número: 2815
  • Serie: 456
YouTube video zLH76WKWllc thumbnail

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo 2832, estos fueron los números ganadores de las últimas ediciones de la Lotería de Bogotá, un dato que muchos jugadores revisan como referencia:

  • 26 de enero de 2026: número 9600, serie 121
  • 22 de enero de 2026: número 0377, serie 412
  • 15 de enero de 2026: número 3649, serie 188

La lotería distrital mantiene su periodicidad semanal y continúa siendo una de las más tradicionales y seguidas en Colombia.

El resultado oficial marcó el cierre de una nueva fecha para los jugadores.
La Lotería de Bogotá llevó a cabo una nueva jornada de sorteos este 5 de febrero en su horario habitual de los jueves en la noche. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Plan de premios del sorteo 2832

Para este sorteo del 5 de febrero, la Lotería de Bogotá ofreció el siguiente plan de premios:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Además del premio mayor, los premios secos representan una oportunidad importante para miles de jugadores en todo el país.

