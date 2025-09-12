Suscribirse

Revise si su número salió ganador en el Dorado Mañana de este viernes, 12 de septiembre

La transmisión del segundo sorteo se realizará por los canales oficiales a las 3:30 p.m.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 4:51 p. m.
Se conocieron los resultados del Dorado Mañana de este viernes, 12 de septiembre.
Este viernes, 12 de septiembre, se realizó un nuevo sorteo del Dorado Mañana, que dejó como resultado las siguientes cifras ganadoras:

  • Premio mayor: 9659.
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 12 de Septiembre de 2025.

Este chance es uno de los más populares entre los apostadores, ya que ofrece una doble posibilidad de ganar gracias a su segundo sorteo, el cual se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. y, en el caso de domingos y festivos, en horas de la noche.

Es común que en estos juegos de azar los jugadores consulten sorteos anteriores como referencia para guiarse sobre la “suerte”. Sin embargo, es importante recordar que no existe una estrategia mágica o una regla que garantice el éxito.

Resultados anteriores

  • 11 de septiembre de 2025: 4477 – 2
  • 10 de septiembre de 2025: 7293 – 3
  • 9 de septiembre de 2025: 8994 – 2
  • 8 de septiembre de 2025: 6332 – 0
  • 6 de septiembre de 2025: 2959 – 0
  • 5 de septiembre de 2025: 3961 – 3

Finalmente, si un apostador resulta ganador, debe presentarse personalmente a reclamar el premio con su documento de identidad y el boleto jugado. Se recomienda realizar este trámite solo o acompañado únicamente de personas de confianza para evitar intentos de fraude.

