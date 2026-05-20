Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 20 de mayo de 2026, sorteo 4849

En la noche del miércoles, 20 de mayo de 2026, se realizó el sorteo de la tradicional Lotería del Valle. Este es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y puede seguirse a través de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Se trata de un evento que podría coronar a un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores, que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario del país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana. Aunque el premio mayor se conoce sobre las 10:40 de la noche.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o a través de la web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos. (Consulte en el respaldo de su billete la forma de reclamar el premio que haya ganado). Recuerde mantener el papel de la lotería en buen estado para el proceso de desembolso.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 20 de mayo de 2026

Premio mayor: 3777

Serie: 054

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería del Valle?

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles 27 de mayo de 2026, a las 10:30 de la noche.

Este evento se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial o en el mismo live de Youtube compartido en este artículo.