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¿Salió ganador? Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este martes, 6 de octubre de 2026

Esta lotería cuenta con dos sorteos diarios, uno en la jornada del día y otro en la noche.

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Redacción Loterías
6 de octubre de 2026 a las 3:05 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este viernes 11 de septiembre a los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los sorteos que cuentan con gran participación en el país debido a la frecuencia de sus resultados y a los premios que ofrecen.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos diarios, uno durante el día y otro en la noche, lo que permite a los apostadores tener dos oportunidades para conocer si sus números resultaron ganadores.

Resultados de El Sinuano del 6 de octubre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 2067
  • La Quinta: 6
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios,una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.