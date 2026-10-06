¿Salió ganador? Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este martes, 6 de octubre de 2026

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este viernes 11 de septiembre a los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los sorteos que cuentan con gran participación en el país debido a la frecuencia de sus resultados y a los premios que ofrecen.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos diarios, uno durante el día y otro en la noche, lo que permite a los apostadores tener dos oportunidades para conocer si sus números resultaron ganadores.

Resultados de El Sinuano del 6 de octubre

El Sinuano Día

Número ganador: 2067

La Quinta: 6

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios,una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.