Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del jueves, 2 de octubre

Hoy, jueves 2 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13.105 de la lotería El Sinuano Día y el número ganador del premio mayor por $ 1.500 millones fue el 2542.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 2542

Dos últimas cifras: 42

Tres últimas cifras: 542

La quinta: 3

Resultado de El Sinuano Noche

El próximo sorteo de este jueves, 2 de octubre, será el 13.106 de El Sinuano Noche.

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Los últimos seis sorteos de El Sinuano Día

1 de octubre de 2025: 5853

30 de septiembre de 2025: 9241

29 de septiembre de 2025: 2938

28 de septiembre de 2025: 8028

27 de septiembre de 2025: 9061

26 de septiembre de 2025: 1106

Los últimos seis sorteos de El Sinuano Noche