Loterías
Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del jueves, 2 de octubre
El Sinuano Día juega todos los días a partir de las 2:30 p. m.
Hoy, jueves 2 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13.105 de la lotería El Sinuano Día y el número ganador del premio mayor por $ 1.500 millones fue el 2542.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 2542
- Dos últimas cifras: 42
- Tres últimas cifras: 542
- La quinta: 3
Resultado de El Sinuano Noche
El próximo sorteo de este jueves, 2 de octubre, será el 13.106 de El Sinuano Noche.
- Número ganador: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- La quinta: pendiente
Los últimos seis sorteos de El Sinuano Día
- 1 de octubre de 2025: 5853
- 30 de septiembre de 2025: 9241
- 29 de septiembre de 2025: 2938
- 28 de septiembre de 2025: 8028
- 27 de septiembre de 2025: 9061
- 26 de septiembre de 2025: 1106
Los últimos seis sorteos de El Sinuano Noche
- 1 de octubre de 2025: 4427
- 30 de septiembre de 2025: 3427
- 28 de septiembre de 2025: 1955
- 27 de septiembre de 2025: 7233
- 26 de septiembre de 2025: 3138
- 25 de septiembre de 2025: 7554