Lotería de Manizales: resultados sorteo 4924 del 1 de octubre de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Manizales en el sorteo 4924 que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

2 de octubre de 2025, 11:23 a. m.
Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.
El miércoles 1 de octubre de 2025 se realizó el sorteo 4924 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor de 2.600 millones de pesos fue el 1199 de la serie 058.

Resultados del sorteo 4924 de la Lotería de Manizales

Premio mayor de 2.600 millones de pesos

  • Número 1199 de la serie 058.

Este es el video compartido con los resultados del sorteo:

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miércoles 1 de octubre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Manizales

  • 24 de septiembre de 2025: número 2125 de la serie 220.
  • 17 de septiembre de 2025: número 8778 de la serie 324.
  • 10 de septiembre de 2025: número 1851 de la serie 139.

El próximo sorteo de la Lotería de Manizales se jugará el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Manizales.

¿Dónde reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los premios de la Lotería de Manizales se pueden reclamar en cualquiera de sus agencias autorizadas en Colombia, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. En el caso de premios superiores a 100 millones de pesos, el cobro debe hacerse directamente en la sede principal, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.

Las loterías en Colombia son reguladas por Coljuegos y ofrecen la posibilidad de ganar sumas millonarias en distintas modalidades.

