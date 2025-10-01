Lotería del Meta, este miércoles 1 de octubre de 2025: repase si fue el afortunado ganador

Este miércoles, 1 de octubre de 2025, la Lotería del Meta vio su sorteo número 3266. Las balotas se jugaron a partir de las 10:30 p.m. y se pudo ver por medio de la transmisión oficial del evento, además de los canales oficiales de los organizadores.

Ganador del premio mayor en la Lotería del Meta - Sorteo 3266

Número ganador: 4972

Serie: 085

Esta es la transmisión oficial del sorteo 3266. Repase si fue el afortunado ganador, y recuerde que la Lotería del Meta tiene lugar todos los miércoles en la noche, específicamente a las 10:30 p.m.

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta, mismo que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, acérquese a alguno de los puntos de venta autorizados, compre su boleto y pruebe suerte en el juego.

Se trata de una de las loterías con más acogida en el territorio colombiano. Semana a semana son cientos de participantes quienes acceden a jugarla y a estar pendientes de lo que ocurra con el número ganador.

Tenga en cuenta el plan de premios de la Lotería del Meta:

Premio mayor $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Estos han sido los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta