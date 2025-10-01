Suscribirse

Lotería del Meta, este miércoles 1 de octubre de 2025: repase si fue el afortunado ganador

Le contamos el número ganador de este sorteo, el plan de premios y las últimas cifras afortunadas.

Redacción Loterías
2 de octubre de 2025, 3:47 a. m.
Lotería del Meta - 1 de octubre de 2025.
Lotería del Meta - 1 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: logo Lotería del Meta.

Este miércoles, 1 de octubre de 2025, la Lotería del Meta vio su sorteo número 3266. Las balotas se jugaron a partir de las 10:30 p.m. y se pudo ver por medio de la transmisión oficial del evento, además de los canales oficiales de los organizadores.

Ganador del premio mayor en la Lotería del Meta - Sorteo 3266

  • Número ganador: 4972
  • Serie: 085

Esta es la transmisión oficial del sorteo 3266. Repase si fue el afortunado ganador, y recuerde que la Lotería del Meta tiene lugar todos los miércoles en la noche, específicamente a las 10:30 p.m.

YouTube video player

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta, mismo que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, acérquese a alguno de los puntos de venta autorizados, compre su boleto y pruebe suerte en el juego.

Se trata de una de las loterías con más acogida en el territorio colombiano. Semana a semana son cientos de participantes quienes acceden a jugarla y a estar pendientes de lo que ocurra con el número ganador.

Tenga en cuenta el plan de premios de la Lotería del Meta:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Contexto: Lotería del Huila, resultado ganador del último sorteo 4723 del martes 30 de septiembre de 2025

Estos han sido los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

  • 10 de septiembre de 2025: número 5951 de la serie 147
  • 17 de septiembre de 2025: número 6738 de la serie 142
  • 24 de septiembre de 2025: número 1109 de la serie 040

