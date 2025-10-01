Lotería del Huila, resultado ganador del último sorteo 4723 del martes 30 de septiembre de 2025

La Lotería del Huila realizó su más reciente sorteo este martes 30 de septiembre de 2025, correspondiente al número 4723, jugado como es habitual a las 10:25 p.m.. Se conoció el número ganador el cual se llevó el premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Ganador del sorteo 4723, 30 de septiembre 2025

Número: 7716

Serie: 084

Premios que entrega la lotería

Además del premio mayor, el juego ofrece diferentes categorías de secos. Entre ellos se encuentran:

Primer seco: 150 millones de pesos (un ganador).

150 millones de pesos (un ganador). Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco ganadores).

100 millones de pesos (cinco ganadores). Tercer seco: 30 millones de pesos (diez ganadores).

30 millones de pesos (diez ganadores). Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez ganadores).

Estos premios adicionales permiten que miles de jugadores tengan más oportunidades de obtener una recompensa significativa cada semana.

Un nuevo capítulo se escribió en el juego de azar tras conocerse el resultado del sorteo 4722. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

Antecedentes recientes de la lotería

En las últimas semanas, los resultados de la Lotería del Huila fueron los siguientes:

Sorteo del 23 de septiembre: número 6777 de la serie 092.

número 6777 de la serie 092. Sorteo del 16 de septiembre: número 4477 de la serie 049.

número 4477 de la serie 049. Sorteo del 9 de septiembre: número 6416 de la serie 190.