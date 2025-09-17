Suscribirse

Resultados Lotería del Meta: vea el número que ganó en el sorteo de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025

¿Ganó? Le contamos el número ganador de la Lotería del Meta, este miércoles 17 de septiembre.

Redacción Loterías
18 de septiembre de 2025, 3:53 a. m.
Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025.
Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería del Meta.

Como todos los miércoles, a partir de las 10:30 p.m., este 17 de septiembre tuvo desarrollo la Lotería del Meta en su sorteo número 3263. El afortunado número ganador para el premio mayor acabó siendo el 6738 con la serie 142.

Así fue la transmisión oficial

Los canales oficiales de la Lotería del Meta mostraron al número ganador del premio mayor. Así fue la transmisión de este miércoles, 17 de septiembre. Repásela y entérese si fue el afortunado triunfador de una de las loterías más reconocidas del país.

YouTube video player

Así las cosas, nuevamente el número ganador de este sorteo:

  • Número ganador: 6738
  • Serie: 142
Contexto: ¿Tuvo suerte? Estos son los resultados de la Lotería Chontico hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Si quiere participar, para ser el gran ganador de la Lotería del Meta, tenga en cuenta que el próximo sorteo (3264) será el miércoles 24 de septiembre. Podrá seguirlo a partir de las 10:30 p.m. A continuación, el plan de premios que debe tener en cuenta:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

No lo olvide:

Estos son los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta, previo a el miércoles 17 de septiembre:

Noticias relacionadas

ColjuegosJuegos de azarLoterías de hoyResultados LoteríaLotería del Meta

Noticias Destacadas

