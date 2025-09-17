Loterías
Resultados Lotería del Meta: vea el número que ganó en el sorteo de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025
¿Ganó? Le contamos el número ganador de la Lotería del Meta, este miércoles 17 de septiembre.
Como todos los miércoles, a partir de las 10:30 p.m., este 17 de septiembre tuvo desarrollo la Lotería del Meta en su sorteo número 3263. El afortunado número ganador para el premio mayor acabó siendo el 6738 con la serie 142.
Así fue la transmisión oficial
Los canales oficiales de la Lotería del Meta mostraron al número ganador del premio mayor. Así fue la transmisión de este miércoles, 17 de septiembre. Repásela y entérese si fue el afortunado triunfador de una de las loterías más reconocidas del país.
Así las cosas, nuevamente el número ganador de este sorteo:
- Número ganador: 6738
- Serie: 142
Si quiere participar, para ser el gran ganador de la Lotería del Meta, tenga en cuenta que el próximo sorteo (3264) será el miércoles 24 de septiembre. Podrá seguirlo a partir de las 10:30 p.m. A continuación, el plan de premios que debe tener en cuenta:
- Premio mayor $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
No lo olvide:
Estos son los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta, previo a el miércoles 17 de septiembre:
- 10 de septiembre de 2025: número 5951 de la serie 147
- 3 de septiembre de 2025: número 6326 de la serie 085
- 27 de agosto de 2025: número 1288 de la serie 147