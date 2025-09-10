Lotería del Meta: estos son los números ganadores del sorteo del miércoles 10 de septiembre

Este miércoles, 10 de septiembre, se jugó el sorteo número 3262 de la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual. Para esta jornada, el número ganador es: 5951 de la serie: 147

Sorteo 3262 de la Lotería del Meta - miércoles 10 de septiembre

Número ganador: 5951

Serie: 147

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

Premio mayor $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Estos fueron los últimos tres ganadores del sorteo, que se juega cada miércoles: