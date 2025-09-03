Suscribirse

Resultados de la Lotería del Meta: números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre

Repase cómo fue el sorteo y si fue el feliz ganador del premio mayor en la Lotería del Meta.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 3:51 a. m.
Lotería del Meta - 3 de septiembre de 2025.
Lotería del Meta. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería del Meta.

El sorteo 3261 de la Lotería del Meta tuvo lugar este miércoles, 3 de septiembre, a las 10:30 p.m. Descubra si fue el ganador del premio mayor, con número 6326 de la serie 085.

Sorteo 3261 de la Lotería del Meta - miércoles 3 de septiembre

La transmisión del sorteo 3261 de la Lotería del Meta dejó el siguiente resultado para el premio mayor:

  • Número ganador:6326
  • Serie: 085
YouTube video player
Contexto: Lotería El Paisita: descubra los números ganadores del sorteo de hoy 3 de septiembre de 2025 y si la suerte estuvo de su lado

Estos habían sido los últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta, que juega todos los miércoles a las 10:30 p.m:

  • 27 de agosto de 2025 (Sorteo 3259 ): número 1288 de la serie 147
  • 20 de agosto de 2025 (Sorteo 3259 ): número 9897 de la serie 130
  • 13 de agosto de 2025 (Sorteo 3258 ): número 4481 de la serie 036

El próximo sorteo de la Lotería del Meta será el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 10:30 p.m. Usted podrá seguir los resultados por medio de los canales oficiales, y también seguirlos en SEMANA.

A la hora de jugar, tome en cuenta el plan de premio de la Lotería del Meta:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

