¿Tuvo suerte? Estos son los Resultados de la Lotería Chontico hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025
Los resultados se consultan a través de los canales oficiales.
La Lotería Chontico, uno de los sorteos más reconocidos del país por su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche, celebró este miércoles 17 de septiembre su sorteo número 8.191.
El número favorecido en esta ocasión fue el 4170, acompañado del dígito 6 como quinta balota.
Con más de ocho mil ediciones en su historial, esta rifa continúa consolidándose entre las favoritas de los apostadores.
El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre en los horarios habituales.
Lotería Chontico Día hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre
Premio mayor: 4170 - 0
- Tres últimos: 170
- Dos últimos: 70
- Cifra completa: 4170
- Último número: 0
Lotería Chontico Noche hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Lotería Chontico: plan de premios
El plan de premios sigue siendo atractivo: quienes acierten las cuatro cifras ganan 4.500 veces lo apostado; tres cifras equivalen a 400 veces; dos cifras a 50, y un solo acierto multiplica la apuesta por cinco.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 16 de septiembre de 2025: 2562 - 0
- 15 de septiembre de 2025: 1467 - 0
- 14 de septiembre de 2025: 4804 - 4
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 16 de septiembre de 2025: 4671 - 3
- 15 de septiembre de 2025: 0900 - 8
- 14 de septiembre de 2025: 0051 - 9