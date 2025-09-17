La Lotería Chontico, uno de los sorteos más reconocidos del país por su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche, celebró este miércoles 17 de septiembre su sorteo número 8.191.

El número favorecido en esta ocasión fue el 4170, acompañado del dígito 6 como quinta balota.

Con más de ocho mil ediciones en su historial, esta rifa continúa consolidándose entre las favoritas de los apostadores.

El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre en los horarios habituales.

Lotería Chontico Día hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre

Premio mayor: 4170 - 0

Tres últimos: 170

Dos últimos: 70

Cifra completa: 4170

Último número: 0

Lotería Chontico Noche hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Lotería Chontico: plan de premios

El plan de premios sigue siendo atractivo: quienes acierten las cuatro cifras ganan 4.500 veces lo apostado; tres cifras equivalen a 400 veces; dos cifras a 50, y un solo acierto multiplica la apuesta por cinco.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

16 de septiembre de 2025: 2562 - 0

15 de septiembre de 2025: 1467 - 0

14 de septiembre de 2025: 4804 - 4

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche