¿Tuvo suerte? Estos son los Resultados de la Lotería Chontico hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025

Los resultados se consultan a través de los canales oficiales.

17 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
Resultado lotería Chontico del miércoles 17 de septiembre de 2025.
Resultado lotería Chontico del miércoles 17 de septiembre de 2025.

La Lotería Chontico, uno de los sorteos más reconocidos del país por su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche, celebró este miércoles 17 de septiembre su sorteo número 8.191.

El número favorecido en esta ocasión fue el 4170, acompañado del dígito 6 como quinta balota.

Con más de ocho mil ediciones en su historial, esta rifa continúa consolidándose entre las favoritas de los apostadores.

El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre en los horarios habituales.

Lotería Chontico Día hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre

Premio mayor: 4170 - 0

  • Tres últimos: 170
  • Dos últimos: 70
  • Cifra completa: 4170
  • Último número: 0
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 17 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche hoy: resultados del miércoles 17 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Lotería Chontico: plan de premios

El plan de premios sigue siendo atractivo: quienes acierten las cuatro cifras ganan 4.500 veces lo apostado; tres cifras equivalen a 400 veces; dos cifras a 50, y un solo acierto multiplica la apuesta por cinco.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 16 de septiembre de 2025: 2562 - 0
  • 15 de septiembre de 2025: 1467 - 0
  • 14 de septiembre de 2025: 4804 - 4

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 16 de septiembre de 2025: 4671 - 3
  • 15 de septiembre de 2025: 0900 - 8
  • 14 de septiembre de 2025: 0051 - 9

