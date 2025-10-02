Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: revise si acertó en el sorteo de hoy, 2 de octubre

La suerte volvió a ser protagonista este 2 de octubre con los sorteos de tres de las loterías más reconocidas en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Cada una realizó dos juegos en el día —mañana y tarde o día y noche, según el caso—, ofreciendo a los apostadores más de una oportunidad para tentar al azar.

Aunque cada sorteo se lleva a cabo de manera independiente y en horarios distintos, los seguidores de estas loterías viven la misma expectativa: esperar la hora exacta para conocer si sus números fueron los favorecidos.

Vale la pena recordar que, como en todo juego de azar, no existe fórmula segura para ganar; sin embargo, muchos jugadores aprovechan la posibilidad de participar en ambos turnos para aumentar las chances, siempre variando sus combinaciones.

Jugar a la lotería no requiere una gran inversión ni habilidad, lo que lo hace accesible para una gran mayoría de las personas. | Foto: Getty Images

Resultados del 2 de octubre

El Dorado

Sorteo Mañana

Premio mayor: 6292.

La Quinta: 1.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita

Sorteo Día

Premio mayor: 2994.

La Quinta: 1.

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente.

La Caribeña

Sorteo Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.