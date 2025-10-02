Suscribirse

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: revise si acertó en el sorteo de hoy, 2 de octubre

Cada sorteo se transmite en el horario establecido y a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la transparencia de los resultados.

Redacción Loterías
2 de octubre de 2025, 4:15 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de octubre.
La suerte volvió a ser protagonista este 2 de octubre con los sorteos de tres de las loterías más reconocidas en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Cada una realizó dos juegos en el día —mañana y tarde o día y noche, según el caso—, ofreciendo a los apostadores más de una oportunidad para tentar al azar.

Aunque cada sorteo se lleva a cabo de manera independiente y en horarios distintos, los seguidores de estas loterías viven la misma expectativa: esperar la hora exacta para conocer si sus números fueron los favorecidos.

Vale la pena recordar que, como en todo juego de azar, no existe fórmula segura para ganar; sin embargo, muchos jugadores aprovechan la posibilidad de participar en ambos turnos para aumentar las chances, siempre variando sus combinaciones.

Jugar a la lotería no requiere una gran inversión ni habilidad, lo que lo hace accesible para una gran mayoría de las personas.
Resultados del 2 de octubre

El Dorado

Sorteo Mañana

  • Premio mayor: 6292.
  • La Quinta: 1.
Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita

Sorteo Día

  • Premio mayor: 2994.
  • La Quinta: 1.
Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña

Sorteo Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
Con estos resultados, cientos de apostadores revisan sus boletos para saber si la fortuna estuvo de su lado. Quienes no acertaron aún tienen la oportunidad de intentarlo en los próximos sorteos, porque la emoción de jugar nunca se detiene.

