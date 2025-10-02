Loterías
Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: revise si acertó en el sorteo de hoy, 2 de octubre
Cada sorteo se transmite en el horario establecido y a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la transparencia de los resultados.
La suerte volvió a ser protagonista este 2 de octubre con los sorteos de tres de las loterías más reconocidas en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Cada una realizó dos juegos en el día —mañana y tarde o día y noche, según el caso—, ofreciendo a los apostadores más de una oportunidad para tentar al azar.
Aunque cada sorteo se lleva a cabo de manera independiente y en horarios distintos, los seguidores de estas loterías viven la misma expectativa: esperar la hora exacta para conocer si sus números fueron los favorecidos.
Vale la pena recordar que, como en todo juego de azar, no existe fórmula segura para ganar; sin embargo, muchos jugadores aprovechan la posibilidad de participar en ambos turnos para aumentar las chances, siempre variando sus combinaciones.
Resultados del 2 de octubre
El Dorado
Sorteo Mañana
- Premio mayor: 6292.
- La Quinta: 1.
Sorteo Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita
Sorteo Día
- Premio mayor: 2994.
- La Quinta: 1.
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente.
La Caribeña
Sorteo Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Con estos resultados, cientos de apostadores revisan sus boletos para saber si la fortuna estuvo de su lado. Quienes no acertaron aún tienen la oportunidad de intentarlo en los próximos sorteos, porque la emoción de jugar nunca se detiene.