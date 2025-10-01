Suscribirse

Ya salieron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte si ganó este miércoles, 1 de octubre

Las loterías se realizan en diferentes horarios establecidos durante la jornada.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 5:30 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Con la llegada de un nuevo mes, también renace la ilusión de muchos colombianos que confían en la suerte para convertirse en los próximos ganadores de la lotería. Aunque en el país existen varias opciones de juegos de azar, algunas se destacan por su tradición y la frecuencia con la que se realizan sus sorteos, lo que las convierte en favoritas entre los jugadores.

Cada lotería cuenta con horarios y planes de premios distintos, por lo que es clave conocer las reglas de cada una antes de participar. Tal es el caso de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres juegos que tienen en común la realización de dos sorteos diarios: uno en la jornada diurna y otro en la nocturna. Eso sí, los horarios pueden variar levemente los fines de semana.

La lotería es un juego de azar popular en Colombia.
La lotería es un juego de azar popular en Colombia. | Foto: Getty Images

El primero en abrir la jornada de este 1 de octubre fue El Dorado, con su sorteo de las 11:00 a.m., y para quienes buscan otra oportunidad, habrá un segundo turno a las 3:30 p.m.

Resultados de El Dorado

Sorteo Mañana

  • Premio mayor: 7254.
  • La Quinta: 4.
Resultado EL DORADO MAÑANA Miercoles 1 de Octubre de 2025

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En Antioquia, la tradición del Paisita sigue vigente. Sus seguidores tienen la posibilidad de jugar dos veces al día: la primera a la 1:00 p.m. y la segunda a las 6:00 p.m.

Resultados de El Paisita

Sorteo Día

  • Premio mayor: 8901.
  • La Quinta: 3.
Resultado EL PAISITA 1 Miercoles 1 de Octubre de 2025

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.

Por su parte, la Caribeña abrió el mes de octubre con sus sorteos habituales, tanto en el día como en la noche.

Resultados de La Caribeña

Sorteo Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Todos los resultados son transmitidos en vivo a través de sus canales oficiales y plataformas digitales como YouTube, donde los jugadores pueden confirmar si su número fue el afortunado. Vale la pena recordar que cada lotería maneja su propio plan de premios, lo que hace que la experiencia de juego sea diferente en cada caso.

