Números premiados de la Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sorteo de este jueves 2 de octubre

Ya se jugó un nuevo sorteo de esta importante lotería, por lo que puede conocer los más recientes resultados.

Redacción Loterías
2 de octubre de 2025, 3:38 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Los resultados de la Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La popular lotería La Antioqueñita llevó a cabo este jueves, 2 de octubre, una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de participar en los juegos que se realizan todos los días en dos tandas: la matutina y la vespertina.

El primer sorteo del día se efectuó a las 10:00 a. m., correspondiente al número 6049 en la trayectoria de esta reconocida lotería antioqueña, considerada una de las preferidas por los jugadores en Colombia.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue el 3068. Asimismo, se jugó la modalidad adicional conocida como La Quinta, que brinda mayores chances de obtener premio, cuyo número favorecido fue el 6.

Resultados del sorteo 6049 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3068
  • Quinta balota: 6
La Antioqueñita 1 - 2 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

La segunda edición del día está prevista para las 4:00 p. m. de este mismo jueves y se puede seguir en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los interesados tienen la posibilidad de enterarse de los resultados de manera inmediata.

Resultado sorteo 6050 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 2 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 6514 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 0575 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 6884 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 9525 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 4386 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 1589 – Quinta balota: 2

Para participar, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras del 0 al 9. Quienes elijan incluir la quinta balota cuentan con mayores probabilidades de acierto y, en caso de ganar, los premios resultan más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el viernes 3 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en directo, como ya es costumbre.

Noticias Destacadas

