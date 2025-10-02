Suscribirse

Número ganador del Baloto: resultado de los millones acumulados del primer sorteo de octubre 2025

Este miércoles se realizó el primer Baloto del mes, con un acumulado de miles de millones en disputa.

Redacción Loterías
2 de octubre de 2025, 11:22 a. m.
El Baloto arrancó el mes con millonarios acumulados y una combinación que ya fue anunciada.
El primer Baloto de octubre ya tiene resultado y entregó nuevas oportunidades millonarias.

El sorteo número 2560 del Baloto se llevó a cabo este miércoles 1 de octubre de 2025, entregando la posibilidad de llevarse uno de los acumulados más atractivos del mes.

El premio mayor en la modalidad tradicional tiene un acumulado de 22.500 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha alcanzó un acumulado de 4.500 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 1 de octubre de 2025

En esta jornada se conocieron los números ganadores del primer sorteo del mes:

Premio mayor: $22.500 millones

  • Número ganador: 32 35 02 39 26
  • Súper balota: 11
Resultado BALOTO REVANCHA del MIERCOLES 1 de octubre 2025

Resultados del Baloto Revancha del 1 de octubre de 2025

La segunda oportunidad de la noche también entregó cifras esperadas por miles de jugadores:

Premio mayor: $4.500 millones

  • Número ganador: 20 11 41 15 25
  • Súper balota: 07

Números recientes del Baloto y Baloto Revancha

En los 3 sorteos previos, los resultados fueron los siguientes:

Los jugadores del Baloto ya tienen los resultados del sorteo final de septiembre de 2025.
El Baloto dio a conocer los resultados de su primer sorteo de octubre, con grandes expectativas en el país.

Baloto (con Súper balota):

  • 29 de septiembre de 2025: 03 - 11 - 24 - 34 - 35 - 10
  • 27 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 19 - 32 - 38 - 04
  • 24 de septiembre de 2025: 02 - 07 - 10 - 29 - 34 - 04

Baloto Revancha (con Súper balota):

  • 29 de septiembre de 2025: 01 - 13 - 25 - 30 - 31 - 06
  • 27 de septiembre de 2025: 14 - 17 - 19 - 28 - 33 - 02
  • 24 de septiembre de 2025: 02 - 03 - 09 - 21 - 35 - 12

¿Cómo reclamar un premio del Baloto?

Los ganadores cuentan con un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio.

  • Premios menores a 182 UVT ($8′565.830): se pueden cobrar presentando el tiquete original (físico o impreso si fue digital) junto con el documento de identidad válido.
  • Premios superiores a 182 UVT ($9.063.418): el ganador debe comunicarse a las líneas (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina, y acudir a la fiduciaria autorizada con el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad correspondiente.

De esta manera, el Baloto sigue atrayendo la atención de los apostadores con acumulados millonarios y la promesa de cambiar la vida de los afortunados que logren acertar la combinación ganadora.

