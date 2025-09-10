Suscribirse

Sorteo del Dorado Mañana: resultados completos del miércoles, 10 de septiembre

El sorteo del Chance Dorado se transmite a diario a través de sus canales oficiales.

Redacción Loterías
10 de septiembre de 2025, 4:46 p. m.
Resultados oficiales del Dorado Mañana del 9 de septiembre.
Resultados oficiales del Dorado Mañana del 10 de septiembre. | Foto: Getty Images

Las loterías en la actualidad representan uno de los juegos de azar mas tradicionales e importantes, no solo en Colombia sino también en diferentes partes del mundo, donde han sido adoptadas como una forma de entretenimiento y de oportunidad económica para quienes confían en su suerte.

En el caso colombiano, uno de los chances más reconocidos es el Dorado Mañana, el cual se juega todos los días, a excepción de domingos y festivos, a las 11:00 a. m. Este sorteo suele dejar un ganador de cuatro cifras; sin embargo, con la modalidad La Quinta los apostadores tienen la posibilidad de ampliar sus opciones y acceder a diferentes combinaciones.

Adicionalmente, existe la posibilidad de participar en el sorteo de la tarde, que se realiza a las 3:30 p. m. En ambos casos, los resultados son transmitidos a través de los canales oficiales, lo que brinda confianza y transparencia.

Los juegos de azar son cuestión de suerte.
Los juegos de azar son cuestión de suerte. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, se recomienda que quienes resulten ganadores verifiquen en varias ocasiones las combinaciones, con el fin de evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.

De esta manera, el Dorado Mañana se mantiene como uno de los juegos de azar preferidos por los colombianos, gracias a su frecuencia diaria, la facilidad de participar y las oportunidades de ganar que ofrece.

Resultados del Dorado Mañana – 10 de septiembre

  • Premio mayor: 7293.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 10 de Septiembre de 2025.

Noticias Destacadas

