¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

En este día especial, los apostadores pueden revisar los resultados a través de canales oficiales.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de diciembre de 2025, 6:28 p. m.
Resultados de la lotería Chontico en el día de hoy
Resultados de la lotería Chontico en el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Getty Images y Lotería Chontico

El sorteo número 8289 de la Lotería Chontico, realizado el miércoles 24 de diciembre de 2025, volvió a encender la expectativa entre los apostadores habituales.

El resultado principal dejó como cifra ganadora el 1343, un número que despertó ilusión entre quienes siguen con atención cada jugada en busca de la fortuna.

Durante la misma jornada también se dio a conocer el resultado de ‘La Quinta’, la balota adicional que amplía las opciones de premio.

En esta oportunidad, el número favorecido fue el 8, un dato que muchos jugadores consideran determinante al momento de evaluar sus apuestas y estrategias.

La popularidad de Chontico no es casual. Su formato sencillo, sumado a la variedad de opciones disponibles, lo ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados del país.

Con sorteos diarios en sus versiones Chontico Día y Chontico Noche, y la posibilidad de elegir diferentes combinaciones y valores, miles de colombianos mantienen viva la esperanza de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 24 de diciembre de 2025

Premio mayor: 1343 - 8

  • Tres últimas cifras: 343
  • Dos últimas cifras: 43
  • Número completo: 1343
  • Última cifra:  8
YouTube video QkdDoii0I1c thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 24 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video ZjK1VrX8AUw thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 25 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 23 de diciembre de 2025:  8155 - 6
  • 22 de diciembre de 2025:  5977 - 6
  • 21 de diciembre de 2025:  3285 - 4

Chontico Noche

  • 23 de diciembre de 2025: 3173 - 2
  • 22 de diciembre de 2025: 3284 - 7
  • 21 de diciembre de 2025: 4596 - 1

Noticias Destacadas