¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

El sorteo número 8289 de la Lotería Chontico, realizado el miércoles 24 de diciembre de 2025, volvió a encender la expectativa entre los apostadores habituales.

El resultado principal dejó como cifra ganadora el 1343, un número que despertó ilusión entre quienes siguen con atención cada jugada en busca de la fortuna.

Durante la misma jornada también se dio a conocer el resultado de ‘La Quinta’, la balota adicional que amplía las opciones de premio.

En esta oportunidad, el número favorecido fue el 8, un dato que muchos jugadores consideran determinante al momento de evaluar sus apuestas y estrategias.

La popularidad de Chontico no es casual. Su formato sencillo, sumado a la variedad de opciones disponibles, lo ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados del país.

Con sorteos diarios en sus versiones Chontico Día y Chontico Noche, y la posibilidad de elegir diferentes combinaciones y valores, miles de colombianos mantienen viva la esperanza de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 24 de diciembre de 2025

Premio mayor: 1343 - 8

Tres últimas cifras: 343

Dos últimas cifras: 43

Número completo: 1343

Última cifra: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 24 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 25 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

23 de diciembre de 2025: 8155 - 6

22 de diciembre de 2025: 5977 - 6

21 de diciembre de 2025: 3285 - 4

Chontico Noche