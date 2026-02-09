Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 9 de febrero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 10:57 p. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna.
Resultados de la lotería Super Astro Luna. Foto: Montaje de SEMANA

En la noche del lunes 9 de febrero, se llevó a cabo el sorteo 8026 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9083, con el signo Sagitario.

YouTube video -ewZZrIta8w thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: número 4016 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 9076 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 6 de febrero de 2026: número 8312 con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 10 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Así cayó el número del premio mayor de la Lotería del Tolima este lunes 9 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: sorteo del lunes 9 de febrero de 2026; conozca los números ganadores

Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del viernes 6 de febrero de 2026

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 9 de febrero de 2026

Sorteo de 4156.

Así cayó el número del premio mayor de la Lotería del Tolima este lunes 9 de febrero de 2026

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Sorteo 397 de la Lotería Miloto.

Miloto: sorteo del lunes 9 de febrero de 2026; conozca los números ganadores

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Resultados de la lotería Chontico

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Noticias Destacadas