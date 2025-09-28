Suscribirse

Super Astro Luna del 27 de septiembre; estos fueron los números ganadores del sorteo 7891

Conozca los ganadores del sorteo 7891, que se jugó en la noche del pasado sábado.

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2025, 11:57 a. m.
Super Astro Luna, del 27 de septiembre de 2025. Estos fueron los resultados del sorteo 7891.
Super Astro Luna, del 27 de septiembre de 2025. Estos fueron los resultados del sorteo 7891. | Foto: Captura de pantalla a tranmisión oficial del sorteo (Canal 1))

Cada noche, miles de apostadores en Colombia siguen las transmisiones en vivo de las loterías y juegos de azar, a la espera de conocer a los afortunados ganadores.

Entre las dinámicas con mayor número de participantes destaca el Super Astro Luna, un sorteo que entrega cuatro cifras y un signo, combinación que otorga la posibilidad de llevarse el premio mayor.

En la noche del sábado, 27 de septiembre, en número ganador fue el 5427, con signo Acuario Sorteo, durante el 7891, quien ganó 42.000 veces lo apostado.

YouTube video player

Quepa recordar que dicho sorteo se da en vivo, y quienes lo deseen ver lo podrán hacer a través de la señal del Canal 1.

Estas fueron las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 26 de septiembre de 2025: 2502, con el signo Aries.
  • Sorteo del 25 de septiembre de 2025: número 0652, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: número 5597, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: número 6766, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. La transmisión será en vivo a través del Canal 1, y los resultados estarán disponibles en la página oficial del juego.

Este sorteo cuenta con un plan especial de premios, que varía según la cantidad de aciertos:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

En Colombia, las loterías ofrecen múltiples modalidades con premios millonarios, todos bajo la regulación de Coljuegos. Para participar, asegúrese de comprar únicamente en puntos oficiales autorizados.

