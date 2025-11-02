Suscribirse

Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo del 2 de noviembre de 2025

El sorteo se realizó en la noche de este domingo.

Redacción Loterías
3 de noviembre de 2025, 1:48 a. m.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
La Lotería Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única de números, signos del zodiaco y la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo.

Este sorteo permite a los apostadores probar su suerte todos los días, generando gran expectativa con cada resultado.

En la noche del domingo, 2 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 7927 de esta lotería, en el que se entregó un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial a través del Canal 1, se anunció que el número ganador fue el 0944, acompañado del signo Sagitario.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

