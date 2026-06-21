Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del domingo 21 de junio de 2026

Miles de aficionados a las loterías y juegos de azar, repartidos por todo el planeta, siguen tentando a la suerte con la ilusión de obtener un golpe de fortuna que transforme por completo sus finanzas.

Pese a que las probabilidades casi nunca juegan a favor del apostador, muchos insisten en participar cada día con la esperanza de llevarse un premio que cambie sus vidas.

Resultado de Super Astro Luna del 22 de febrero Foto: Captura a transmisión Canal 1

En medio de este panorama, la noche del domingo 21 se llevó a cabo el sorteo 8158 de la lotería Super Astro Luna, una modalidad reconocida por multiplicar por 42.000 el valor invertido.

Durante la transmisión oficial se anunció la combinación ganadora del mayor acumulado: el número 7333, ligado al signo Capricornio.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sábado 13 de junio : 4152, signo Acuario.

: 4152, signo Acuario. Viernes 12 de junio : 2175, signo Sagitario.

: 2175, signo Sagitario. Jueves 11 de junio: 2205, signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 22 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado

3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado

2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado