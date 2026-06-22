Loterías

¿Cayó la suerte? Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 22 de junio

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la emoción de cada jornada se mantiene intacta.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de junio de 2026 a las 11:11 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de junio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de junio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes 22 de junio se realizó una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan gran expectativa entre los apostadores, quienes día a día esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades del chance.

Resultados de los sorteos de este 22 de junio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0263.
  • La Quinta: 5.
YouTube video _wNw0dZHA5s thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en regiones donde apostar hace parte de las tradiciones cotidianas.

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la emoción de cada jornada se mantiene intacta, ya que cada nuevo sorteo representa una nueva oportunidad de acertar los números.