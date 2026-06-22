¿Cayó la suerte? Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 22 de junio

Este lunes 22 de junio se realizó una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan gran expectativa entre los apostadores, quienes día a día esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades del chance.

Resultados de los sorteos de este 22 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0263.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en regiones donde apostar hace parte de las tradiciones cotidianas.

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la emoción de cada jornada se mantiene intacta, ya que cada nuevo sorteo representa una nueva oportunidad de acertar los números.