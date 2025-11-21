Suscribirse

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del viernes 21 de noviembre de 2025

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Redacción Loterías
22 de noviembre de 2025, 4:26 a. m.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
Resultado del Super Astro Luna combinación ganadora del premio gordo, viernes 21 de noviembre | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

Miles de aficionados a las loterías y juegos de azar, repartidos por todo el planeta, siguen tentando a la suerte con la ilusión de obtener un golpe de fortuna que transforme por completo sus finanzas.

Pese a que las probabilidades casi nunca juegan a favor del apostador, muchos insisten en participar cada día con la esperanza de llevarse un premio que cambie sus vidas.

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna
Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna | Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

En este contexto, la noche del viernes 21 de noviembre se realizó el sorteo número 7946 de la lotería Super Astro Luna, conocida por ofrecer un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Durante la emisión oficial transmitida por Canal 1, se confirmó que el número ganador del máximo acumulado fue el 2719, acompañado del signo Aries.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 21 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 6155, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: número 0988, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 6752, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 22 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado

