Loterías
Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del viernes 21 de noviembre de 2025
En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Miles de aficionados a las loterías y juegos de azar, repartidos por todo el planeta, siguen tentando a la suerte con la ilusión de obtener un golpe de fortuna que transforme por completo sus finanzas.
Pese a que las probabilidades casi nunca juegan a favor del apostador, muchos insisten en participar cada día con la esperanza de llevarse un premio que cambie sus vidas.
En este contexto, la noche del viernes 21 de noviembre se realizó el sorteo número 7946 de la lotería Super Astro Luna, conocida por ofrecer un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.
Durante la emisión oficial transmitida por Canal 1, se confirmó que el número ganador del máximo acumulado fue el 2719, acompañado del signo Aries.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 6155, con el signo Géminis.
- Sorteo del 19 de noviembre de 2025: número 0988, con el signo Virgo.
- Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 6752, con el signo Virgo.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 22 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:
- 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
- 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
- 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado