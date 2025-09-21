Loterías
Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 20 de septiembre
Conozca los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.
El Super Astro Luna es uno de los chances más reconocidos del país. Cada noche se realiza su sorteo en el que los jugadores deben acertar cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.
En la noche del sábado 20 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 7884 de este juego de azar. En la transmisión oficial del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor fue el número 0644, con el signo Cáncer.
Estas son las cifras y signos ganadores de los sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 9007, con el signo Sagitario.
- Sorteo del 17 de septiembre de 2025: número 6766, con el signo Libra.
- Sorteo del 16 de septiembre de 2025: número 2912, con el signo Libra.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 21 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.