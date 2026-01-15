Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

El sorteo del 18 de octubre del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor.
En la noche del sábado, 10 de enero, se llevó a cabo el sorteo 8001 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6543, con el signo Acuario.

YouTube video iVsEJ-69WT0 thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 14 de enero de 2026: número 2663, con el signo Aries.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: número 9513, con el signo Libra.
  • Sorteo del 12 de enero de 2026: número 7888, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 16 de enero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Noticias Destacadas