Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se transmiten los sorteos de la lotería.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 3:53 a. m.
Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.
Super Astro Luna, miércoles 14 de enero. Foto: Super Astro Luna

En la noche del miércoles, 14 de enero, se llevó a cabo el sorteo 8000 de la lotería Super Astro Luna, un juego que otorga un premio mayor equivalente a 42,000 veces el monto apostado.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se confirmó que el número ganador del premio principal fue el 9105, correspondiente al signo Leo.

A continuación, los resultados de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

El siguiente sorteo del Super Astro Luna se realizará el jueves 15 de enero de 2026, en su horario habitual. La transmisión será en vivo por Canal 1 y los resultados estarán disponibles en la página oficial.

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Loterías

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Loterías

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Loterías

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Super Astro Luna de 11 de octubre.
Super Astro Luna de 14 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes premios según la cantidad de aciertos:

  • 4 cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo:

  • Elegir un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.
  • Asociar el número a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que el valor máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. Con la combinación exacta de número y signo zodiacal, los jugadores pueden acceder al premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Lotería del Valle

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Lotería del Meta - 24 de diciembre de 2025.

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Resultados de la lotería Chontico

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Lotería del Huila - martes 13 de enero de 2026.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Resultados del sorteo 3136

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Noticias Destacadas