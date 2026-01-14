Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

En la noche del miércoles, 14 de enero, se llevó a cabo el sorteo 8000 de la lotería Super Astro Luna, un juego que otorga un premio mayor equivalente a 42,000 veces el monto apostado.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se confirmó que el número ganador del premio principal fue el 9105, correspondiente al signo Leo.

A continuación, los resultados de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:



Sorteo del 13 de enero de 2026: número 5037 – signo Tauro.

Sorteo del 12 de enero de 2026: número 4446 – signo Virgo.

Sorteo del 11 de enero de 2026: número 7388 – signo Capricornio.

El siguiente sorteo del Super Astro Luna se realizará el jueves 15 de enero de 2026, en su horario habitual. La transmisión será en vivo por Canal 1 y los resultados estarán disponibles en la página oficial.

Super Astro Luna de 14 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes premios según la cantidad de aciertos:

4 cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.

2 cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo:

Elegir un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

Asociar el número a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que el valor máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. Con la combinación exacta de número y signo zodiacal, los jugadores pueden acceder al premio mayor de 42.000 veces lo apostado.