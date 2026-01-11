Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Aquí puede revisar su suerte y si pudo ser el feliz ganador del premio tras acertar al número y el signo zodiacal en el último sorteo.

12 de enero de 2026, 1:58 a. m.
Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026.
Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026. Foto: Captura transmisión Canal 1

En la noche del domingo 11 de enero se realizó el sorteo 7997 de la lotería Super Astro Luna, juego que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se confirmó que el número ganador del premio principal fue el 9079, correspondiente al signo Sagitario.

A continuación, los resultados de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes 12 de enero de 2026 a las 8:30 p. m. La transmisión será en vivo a través de Canal 1 y los resultados también podrán consultarse en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes premios según la cantidad de aciertos:

  • 4 cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.
Un nuevo sorteo de Súper Astro Luna se llevó a cabo este domingo, 11 de enero de 2026. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal superastro y Getty

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es sencillo:

  • Elegir un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.
  • Asociar el número a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que el valor máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. Con la combinación exacta de número y signo zodiacal, los jugadores pueden acceder al premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Noticias Destacadas