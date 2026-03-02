Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 10:57 p. m.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

En la noche del lunes 2 de marzo se realizó el sorteo número 8047 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 6402, bajo el signo Piscis.

YouTube video wydLlBUcJzc thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 1 de marzo de 2026: número 0697 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 8355 con el signo Libra.
  • Sorteo del 27 de febrero de 2026: número 0920 con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 3 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna, domingo 1 de marzo de 2026: ¿Tiene la combinación ganadora?

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

