Super Astro Luna, domingo 1 de marzo de 2026: ¿Tiene la combinación ganadora?

Repase cuál fue la combinación ganadora en el más reciente sorteo de Súper Astro Luna, misma que se puede seguir por Canal 1.

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 8:57 p. m.
Súper Astro Luna - 1 de marzo de 2026.
Súper Astro Luna - 1 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y Lotería Súper Astro Luna.

La edición 8046 de Super Astro Luna se celebró el domingo, 1 de marzo de 2026, manteniendo su atractivo principal: un pago que puede alcanzar 42.000 veces lo invertido en la apuesta.

En la emisión oficial, transmitida por Canal 1, se informó que el premio mayor correspondió al número 0697, del signo Piscis.

YouTube video xGrVqg7t27Q thumbnail

Estos fueron los números y signos premiados en los tres sorteos más recientes de Super Astro Luna:

  • Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 8355, bajo el signo Libra
  • Sorteo del 27 de febrero de 2026: número 0920, bajo el signo Libra.
  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: número 4826, bajo el signo Sagitario.

La siguiente edición de Super Astro Luna está programada para el lunes 2 de marzo de 2026, a las 10:40 p.m., con transmisión en vivo por Canal 1 y publicación de resultados en su portal oficial.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima establecida es de 500 pesos, mientras que el monto máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos. En caso de acertar tanto el número como el signo correspondiente, el premio puede llegar a ser de hasta 42.000 veces el valor invertido.

