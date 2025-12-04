Suscribirse

Super Astro Luna resultado del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

Redacción Loterías Revista Semana

5 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
El sorteo del 4 de diciembre del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En la noche del jueves, 4 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7959 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 3266, con el signo Aries.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 4 de Diciembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 3 de diciembre de 2025: número 0798, con el signo Libra.
  • Sorteo del 2 de diciembre de 2025: número 9351, con el signo Aries.
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 8391, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 5 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

