Loterías
Super Astro Luna, resultados del 1 de noviembre de 2025: consulte el número ganador del sorteo
Super Astro Luna es un juego legal y regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar las actividades de suerte y azar en Colombia.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Lotería Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única de números, signos del zodiaco y la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo.
Este sorteo, administrado por Coljuegos, permite a los apostadores probar su suerte todos los días, generando gran expectativa con cada resultado.
En la noche del sábado, 1 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 7926 de la Lotería Super Astro Luna, en el que se entregó un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.
Durante la transmisión oficial a través del Canal 1, se anunció que el número ganador fue el 4690, acompañado del signo Piscis.
La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:
- 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.