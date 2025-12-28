Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Este domingo, 28 de diciembre, por la noche se realizó el sorteo número 7983 de la lotería Super Astro Luna, con un premio principal equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Durante la transmisión oficial por el Canal 1, se anunció que el gran ganador corresponde al número 6579, asociado al signo Tauro.

A continuación, se presentan los números y signos que resultaron ganadores en los tres sorteos más recientes de Super Astro Luna:

Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 2151, con el signo Leo .

número con el signo . Sorteo del 25 de diciembre de 2025: número 5041, con el signo Piscis .

número con el signo . Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 0370, con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 29 de diciembre de 2025, a las 10:40 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Este juego es administrado bajo concesión autorizada por Coljuegos Foto: Astro Luna/Getty Images/Montaje:Semana

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.

El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.