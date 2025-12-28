Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Este domingo, 28 de diciembre, por la noche se realizó el sorteo número 7983 de la lotería Super Astro Luna, con un premio principal equivalente a 42.000 veces lo apostado.
Durante la transmisión oficial por el Canal 1, se anunció que el gran ganador corresponde al número 6579, asociado al signo Tauro.
A continuación, se presentan los números y signos que resultaron ganadores en los tres sorteos más recientes de Super Astro Luna:
- Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 2151, con el signo Leo.
- Sorteo del 25 de diciembre de 2025: número 5041, con el signo Piscis.
- Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 0370, con el signo Tauro.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 29 de diciembre de 2025, a las 10:40 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:
- 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.
¿Cómo jugar Super Astro Luna?
El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.
El sistema de juego es muy sencillo:
- Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
- Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.