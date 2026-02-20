Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

La cifra cargada de suerte fue revelada en la noche de cierre de semana.

20 de febrero de 2026, 10:53 p. m.
En la noche del viernes 20 de febrero se llevó a cabo el sorteo número 8036 del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país, que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta realizada.

Durante la transmisión oficial, emitida a través de la señal de Canal 1, se confirmó que la combinación ganadora correspondió al número 1322, asociado al signo Sagitario, resultado que se llevó el acumulado principal del sorteo.

La entidad organizadora informó que el próximo sorteo del Super Astro Luna se realizará este sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 10:50 de la noche. El evento podrá verse en vivo por televisión y, una vez finalizada la jornada, los resultados estarán disponibles para consulta en la página oficial del juego.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: número 7127 con el signo Libra.
  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: número 6370 con el signo Géminis.
  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: número 7501 con el signo Acuario.

Premios y modalidades de apuesta

Este juego de azar cuenta con diferentes categorías de premiación, que dependen del nivel de acierto obtenido por el participante. Quienes logren acertar las cuatro cifras junto con el signo zodiacal ganan 42.000 veces el monto apostado. En el caso de acertar solo tres cifras y el signo, el premio corresponde a 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar dos cifras y el signo permite ganar 100 veces el valor jugado.

¿Cómo participar?

Para jugar al Super Astro Luna, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos, mientras que el máximo permitido por jugada individual es de 10.000 pesos. Con la combinación exacta entre número y signo, los jugadores tienen la posibilidad de acceder al premio mayor, uno de los más atractivos dentro de las loterías en Colombia.

