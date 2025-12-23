Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
En la noche del martes 23 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7978 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7341, con el signo Virgo.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 9752, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: número 2703, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 20 de diciembre de 2025: número 3486, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 24 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Noticias Destacadas