Super Astro Luna, sábado 21 de marzo de 2026: descubra si fue el afortunado ganador

Sobre las 10:42 p. m. del pasado sábado, 21 de marzo de 2026, se jugó el sorteo 8066 de Super Astro Luna. El número ganador fue el 2393 con el signo de Tauro. Puede contrastar la información con la web oficial de la entidad.
A continuación, la transmisión oficial del evento con todos los detalles del sorteo 8066 de Super Astro Luna, una de las más reconocidas y jugadas por los interesados a lo largo del territorio colombiano.
Super Astro Luna - sorteo 8066 del 21 de marzo de 2026
- Número ganador: 2393
- Signo: Tauro
Repase los últimos ganadores de Super Astro Luna
Tome en cuenta los tres resultados previos antes del sorteo del pasado sábado. Corresponden a los días 18, 19 y 20 de marzo de este 2026, mismos que quedaron de la siguiente manera:
- Sorteo del 20 de marzo de 2026: número 9682 con el signo cáncer
- Sorteo del 19 de marzo de 2026: número 6001 con el signo Escorpio
- Sorteo del 18 de marzo de 2026: número 2828 con el signo Virgo
Plan de premios de Super Astro Luna
También entregan información sobre el plan de premios en Super Astro Luna y la oportunidad que tienen los participantes de llevarse un reconocimiento económico:
- 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
- 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
- 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Así puede jugar en Super Astro Luna
A continuación, los dos sencillos pasos para que pueda probar suerte con Super Astro Luna:
- Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.