Super Astro Sol del 6 de septiembre: estos fueron los números ganadores del sorteo

Revise los resultados para saber si la suerte lo acompañó durante el sorteo de este domingo.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 9:10 p. m.
Resultados Super Astrol Sol del sorteo de este 6 de septiembre de 2025
Resultados del Super Astrol Sol, sorteo de este 6 de septiembre de 2025. | Foto: Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este sábado 6 de septiembre, la oportunidad de ganar con Super Astro Sol se ha vuelto a encender para miles de jugadores en toda Colombia.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 4:00 p. m. con transmisión del Canal Uno.

En esta oportunidad se jugaba el serial 5229, que tuvo como feliz ganador al número 7644, de signo zodiacal Libra.

YouTube video player

Aquí, los números y signo ganadores del 6 de septiembre de 2025:

  • Número ganador: 7644
  • Dos últimas cifras: 44
  • Tres últimas cifras: 644
  • Signo zodiacal: Libra

Si usted compró el tiquete para dicho sorteo de este sábado, revise el boleto, pues pudo haber sido el feliz ganador de 42.000 veces lo apostado.

Las ganancias se dividen de tres maneras:

  1. En caso de tener los cuatro números (de izquierda a derecha) tal como lo muestra el sorteo en vivo, además del signo, usted habrá ganado 42.000 veces lo apostado.
  2. De tener tres de las cifras mencionadas, más el signo, gana 1.000 veces lo apostado.
  3. Si cuenta con los dos primeros números, junto al signo, se llevará 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

  1. En primera medida, debe elegir un número de cuatro cifras.
  2. Después de ello, a la cifra elegida le debe agregar un signo de los 12 posibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. “Todos los signos” es otra manera de apostar para tener mayores probabilidades de ganar.
  4. Por cada tiquete, usted tiene hasta cuatro probabilidades de hacer jugadas.

Valor de apuesta

Apuesta mínima por tiquete: 500 pesos

Apuesta máxima para una jugada: 10.000 pesos

Este juego de azar está avalado por Coljuegos, entidad vigilante de juegos de este tipo y espectáculos en Colombia.

