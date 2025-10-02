¿Tuvo suerte? Estos son los resultados de la Lotería Chontico hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Este jueves 2 de octubre, la Lotería Chontico realizó una nueva edición de su tradicional concurso, correspondiente al sorteo número 8.205. En esta ocasión, la suerte favoreció a quienes apostaron por la combinación 0598, con el dígito 0 como quinta balota.

Una vez más, el evento logró captar la atención de miles de seguidores que, día y noche, participan en las modalidades Chontico Día y Chontico Noche. El sorteo reafirma así el lugar que esta rifa ocupa entre las más reconocidas y queridas del país.

Más allá del número ganador, la jornada dejó en evidencia el compromiso y la esperanza de una comunidad fiel, que ve en cada sorteo una oportunidad para cambiar su destino.

Lotería Chontico Día y Noche: estos fueron los números ganadores del 27 de septiembre de 2025 | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

Resultado Lotería Chontico Día del jueves 2 de octubre

Premio mayor: 3419- 6

Tres últimos: 419

Dos últimos: 19

Cifra completa: 3419

Último número: 6

Resultado Lotería Chontico Noche del jueves 2 de octubre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Plan de premios

En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, viernes 3 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

1 de octubre de 2025: 0598 - 0

30 de septiembre de 2025: 2618 - 6

29 de septiembre de 2025: 7942 - 3

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche