Este viernes 17 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.135 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 6458, con quinta en 2. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.135 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 6458

Número ganador de cinco cifras: 64582

Los más recientes sorteos de El Sinuano Día

16 de octubre de 2025: 4983

15 de octubre de 2025: 8549

14 de octubre de 2025: 1304

13 de octubre de 2025: 9248

12 de octubre de 2025: 7606

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

Resultados del sorteo 13.136 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Noche: