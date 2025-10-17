Suscribirse

¿Tuvo suerte? Sorteos de El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 17 de octubre

Revise si fue uno de los ganadores que logró llevarse el atractivo premio del sorteo de este viernes.

Redacción Loterías
17 de octubre de 2025, 8:45 p. m.
El Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje Semana

Este viernes 17 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.135 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 6458, con quinta en 2. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.135 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6458
  • Número ganador de cinco cifras: 64582
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 17 de Octubre de 2025

Los más recientes sorteos de El Sinuano Día

  • 16 de octubre de 2025: 4983
  • 15 de octubre de 2025: 8549
  • 14 de octubre de 2025: 1304
  • 13 de octubre de 2025: 9248
  • 12 de octubre de 2025: 7606
  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002
Resultados del sorteo 13.136 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

  • 16 de octubre de 2025: 6452
  • 15 de octubre de 2025: 8918
  • 14 de octubre de 2025: 4427
  • 13 de octubre de 2025: 6996
  • 12 de octubre de 2025: 0646
  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243.

