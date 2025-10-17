Suscribirse

Chontico Día y Noche del 17 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
17 de octubre de 2025, 6:58 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del viernes 29 de agosto de 2025. |
Resultado lotería Chontico día y noche del viernes 17 de octubre de 2025. | | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

La expectativa crece cada semana entre los apostadores colombianos, quienes participan con entusiasmo en las versiones Chontico Día y Chontico Noche.

Este viernes 17 de octubre se celebró una nueva edición de la reconocida Lotería Chontico, específicamente el sorteo número 8.221.

En esta ocasión, la cifra afortunada fue el número 4301, que vino acompañado por la quinta balota marcada con el número 1.

Resultado de la Lotería Chontico Día del viernes 17 de octubre

Premio mayor: 4301 - 1

  • Tres últimos: 301
  • Dos últimos: 01
  • Cifra completa: 4301
  • Último número: 1
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 17 de Octubre de 2025.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del viernes 17 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 17 de Octubre de 2025.

Lotería Chontico: así es el plan de premios

El sistema de premios de la Lotería Chontico varía de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. El máximo galardón se lo llevan quienes logran atinar a las cuatro cifras exactas del número ganador, multiplicando su apuesta por 4.500.

Aquellos que aciertan tres cifras reciben un premio equivalente a 400 veces lo apostado. Si el jugador coincide con dos cifras, obtiene 50 veces su inversión, y con un solo número correcto, el retorno es de cinco veces el valor jugado.

La Lotería Chontico continúa consolidando su lugar entre las favoritas del público colombiano, alimentando semana tras semana la emoción y la esperanza de miles de jugadores en todo el país.

Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche: resultados de ambas ediciones | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el sábado 18 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día

  • 16 de octubre de 2025: 1135 - 9
  • 15 de octubre de 2025: 0455 - 8
  • 14 de octubre de 2025: 4470 - 7

Chontico Noche

  • 16 de octubre de 2025: 6109 - 7
  • 15 de octubre de 2025: 6898 - 2
  • 14 de octubre de 2025: 0199 - 5

Noticias Destacadas

