La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes 17 de octubre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de alguno de los sorteos de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
17 de octubre de 2025, 3:36 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este viernes 17 de octubre una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, identificado con el número 6079, se efectuó a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y emoción entre los fieles seguidores de este emblemático juego de azar, considerado uno de los más populares en Colombia.

En esta edición, el número ganador fue el 4577, mientras que en el sorteo adicional conocido como “La Quinta”, que ofrece una oportunidad extra de obtener premios, la balota favorecida fue el 1.

Contexto: Resultado millonario de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor del sorteo del 16 de octubre

Resultado sorteo 6079 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4577
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 17 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m. y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados al instante.

Resultado sorteo 6080 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 17 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultados Super Astro Luna del jueves 16 de octubre del 2025

Si aún no ha consultado los resultados anteriores, estos fueron los números ganadores más recientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 9355 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6600 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 0587 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 0556 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado 18 de octubre de 2025, a las 10:00 de la mañana, continuando con la tradición que mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que sueñan con alcanzar la suerte y convertirse en los nuevos ganadores.

