La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes 17 de octubre

La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este viernes 17 de octubre una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, identificado con el número 6079, se efectuó a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y emoción entre los fieles seguidores de este emblemático juego de azar, considerado uno de los más populares en Colombia.

En esta edición, el número ganador fue el 4577, mientras que en el sorteo adicional conocido como “La Quinta”, que ofrece una oportunidad extra de obtener premios, la balota favorecida fue el 1.

Resultado sorteo 6079 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4577

Quinta balota: 1

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m. y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados al instante.

Resultado sorteo 6080 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no ha consultado los resultados anteriores, estos fueron los números ganadores más recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 9355 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6600 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 0587 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 15 de octubre de 2025: 0556 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7