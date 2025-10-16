Suscribirse

Loterías

Resultados Super Astro Luna del jueves 16 de octubre del 2025

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:53 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

En la noche del miércoles, 15 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7909 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0457, con el signo Escorpio.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 16 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: número 9648, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 0157, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: número 8490, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 17 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: Resultados Super Astro Luna del miércoles 15 de octubre del 2025
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe de poder en Seattle: Blue Jays y Mariners luchan por la serie de campeonato

2. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del viernes, 17 de octubre

3. Oscar Piastri acaba rumores y destapa detalles de McLaren: se refirió a Lando Norris

4. La poderosa red transnacional que movía cocaína en carrotanques con caletas ocultas: cayó con apoyo del FBI en Nariño

5. Siguen las protestas en Perú; nuevo presidente pide legislar “contra la inseguridad” y rechaza renunciar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaResultados LoteríaLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.