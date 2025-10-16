Loterías
Resultados Super Astro Luna del jueves 16 de octubre del 2025
Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.
En la noche del miércoles, 15 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7909 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0457, con el signo Escorpio.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 15 de octubre de 2025: número 9648, con el signo Capricornio.
- Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 0157, con el signo Tauro.
- Sorteo del 13 de octubre de 2025: número 8490, con el signo Acuario.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 17 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.